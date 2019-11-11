11 milyon fidan Nehir Zülal ile birlikte büyüyecek

11.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:48

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında Afyonkarahisar genelinde 142 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi etkinliği esnasında ise herkesi şaşırtan bir sürpriz gerçekleşti. 11 Kasım 2011 tarihinde saat 11: 11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin doğum günü etkinliğin başlama saati olan 11: 11'de kutlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı 11 Kasım saat 11: 11'de düzenlenen etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluştu. Afyonkarahisar genelinde düzenlenen fidan dikme etkinlikleri kapsamında ise 142 bin fidan toprakla buluştu. Saraydüzü Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz; "11 Kasım Ormancılık Günü hepiniz için hayırlı olsun. Bu hafta resmi gazetede yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgeleri ile artık 11 kasımlar bundan sonra ormanla ilgili değerlendirmeler yapılmak üzere, yeni orman alanları oluşturulmak üzere ve ormanın değerinin daha iyi anlaşılması üzere değerlendirilecek ve bugün özel bir gün olarak Ormancılık Günü olarak kabul edildi. Bizde bugün 81 vilayette 11 milyon fidanın orman olmak üzere toprakla buluşturulmasında hepimiz şahitlik yapıyoruz. 'Geleceğe Nefes' sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştiriliyor gerçekten önümüzde ki 25-30 yıllık süreçte bulunduğumuz noktada arkamızda olduğu gibi yemyeşil alan olacak. 11 milyon fidanın 243 noktada 142 bininin de ilimizde gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğu ile hepinize tekrar hoş geldiniz diyor bu güzel güne şahitlik yapmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.



NEHİR ZÜLAL'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından tüm katılımcıları şaşırtan bir olay sürpriz yaşandı. 11 Kasım 2011 saat 11: 11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin doğum günü kutlandı. Nehir Zülal'in doğum tarihi ve doğum saatinin 11 milyon fidanın dikim tarihi ve saatiyle aynı ana gelmesi herkesi şaşırttı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri ile birlikte doğum günü pastasını kesti.



HERKESİ FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM



11 milyon fidan ile birlikte büyümenin heyecan ve mutluluk verdiğini belirten Nehir Zülal Ekşi: "11.11.2011 tarihinde saat 11: 11'de doğdum. Tüm herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Alabileceğim en güzel en anlamlı doğum günü hediyesiydi. 11 milyon fidan ile beraber büyümek çok güzel ve çok heyecan verici. Cunhurbaşkanımıza, Afyonkarahisar Valimize, Orman Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çocukları geleceği ve ormanların çoğalması için tüm herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.



Kızlarının doğum tarihiyle fidan dikme etkinliğinin aynı tarihe denk gelmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten baba Oğuz Alp Ekşi ise; "Kızımız 11.11.2011 tarihinde saat 11: 11'de doğdu. Böyle güzel bir etkinliğinde aynı tarih ve saate denk gelmesi bizi çok gururlandırdı ve kızım içinde ayriyeten çok güzel bir anı oldu. Bu dünyada çocuklarımızın oyundan daha çok tabletten daha çok temiz bir havaya bir havaya ihtiyaçları var. O yüzden 11 kasımın fidan dikme bayramı olarak belirlenmesi de çok güzel oldu. Tüm herkesi her 11 kasımda fidan dikmeye davet ediyoruz. Geleceğe nefes ol fidan dik diyoruz. Bu etkinlikten dolayı tüm destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA