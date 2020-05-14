11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti
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11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, 11 Mayıs'ta açılan Türkiye genelindeki toplam 420 AVM'yi ilk üç günde toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Koronavirüse rağmen 3 gün içinde ulaşılan bu sayı, salgının gidişatını olumsuz etkileyebileceğinden panik yarattı.

11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti
14.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta açılan AVM'lere ilk üç günde toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıklandı. Koronavirüse rağmen 3 gün içinde ulaşılan bu sayı, salgının gidişatını olumsuz etkileyebileceğinden panik yarattı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ İLK GÜN

Sözcü'ye konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, ziyaretçi sayısının ortalama dörtte birinin İstanbul'dan geldiğini söyledi. Altaş'ın paylaştığı bilgilere göre, ilk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin olan AVM'lerdeki ziyaretçi sayısı üçüncü gün 1 milyon 180 bin oldu. Salgın öncesinde normal bir günde AVM'leri ortalama 6,5 milyon kişi ziyaret ediyordu.

KAPALI OLANLAR DA BAYRAM SONRASI AÇILACAK

AVM'lerde mağazaların yaklaşık yüzde 40'ının açıldığını belirten Altaş, toplamda 150 bin çalışanın da AVM'lerde iş başı yaptığını belirtti. Altaş, kapalı olan 16 AVM'nin ve mağazaların çoğunun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle AVM'lerin çoğu mart ayından itibaren kapılarını kapatmıştı. Hükûmet, 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerin önlem alarak açılabileceği yönünde tavsiye kararı almıştı.

11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

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