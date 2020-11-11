11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

11.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:46

Fidan dikimi etkinliğinden görüntüler YALOVA (AA) – 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yalova ve ilçelerinde törenler düzenlendi.

Fidan dikimi etkinliğinden görüntüler YALOVA (AA) – 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yalova ve ilçelerinde törenler düzenlendi.

Yalova'daki tören, merkeze bağlı Kurtköy köyündeki Orman Emvali deposunda yapıldı.

Törende, 10 bin metrekare alanda 3 bin 700 adet defne, fıstık çamı ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Törene, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, TEMA gönüllüleri ve Gençlik Merkezi'nde görevli gençler katıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
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