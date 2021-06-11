11 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 11 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 11 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 11 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da elenen ve birinci olan isim bugün açıklandı. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen ismi Seda Sayan açıkladı. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi olan gelin "Seda" oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi "Yağnur" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Haziran 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı ise olmadı.