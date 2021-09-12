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11 Eylül'ün yıl dönümünde Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bayrak çekildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
11 Eylül'ün yıl dönümünde Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bayrak çekildi

ABD'nin 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenleri andığı gün Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban'dan çok konuşulacak bir adım geldi. Taliban, bayrağını başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çekerek ülkedeki iktidarının başladığını kanlı saldırının yıl dönümünde ilan etti. Taliban'ın bu adımı ABD kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Son Abd askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem kapandı, ikinci Taliban dönemi başladı. ABD dün, Afganistan'ın işgal edilmesi ile sonuçlanan 11 Eylül saldırısını andı. Aynı gün Afganistan'dan ilginç görüntüler geldi.

BAYRAĞI ÇEKTİLER

Voice of America'da yer alan habere göre, ABD ve dünya 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünü anarken Taliban bayrağını başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çekti.

ABD KAMUOYUNDA TEPKİYE NEDEN OLDU

Taliban'ın bu hamlesi bir sözcü tarafından doğrulandı. Uluslararası haber ajansları da bu anlara ait görüntüleri aboneleri ile paylaştı. Taliban'ın bu adımı kısa sürede ABD kamuoyunda tepkiye neden oldu. Zira Taliban bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çekerek ülkedeki iktidarının başladığını saldırının yıl dönümünde ilan etmiş oldu.

Aynı gün kara çarşaflı bir grup kadın Taliban'a destek vermek için Kabil'deki Shaheed Rabbani Eğitim Üniversitesi'nde bir araya geldi. ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen 11 Eylül saldırısının mimarı Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

11 Eylül'ün yıl dönümünde Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bayrak çekildi

ADLARINI KANLI 11 EYLÜL'LE DUYURDULAR

Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu. Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

17 ABD'Lİ DENİZCİYİ DE ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu. Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve Ekim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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