107 yaşındaki Nasibe Kemiksiz'e "Dünya Kadınlar Günü" ziyaretinde yeni kimliği verildi

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Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri 107 yaşındaki Nasibe Kemiksiz'e yeni kimliğini verdi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri 107 yaşındaki Nasibe Kemiksiz'e yeni kimliğini verdi.

Töre ile Başgül, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde çocukları ile yaşayan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Kemiksiz'e ziyarette bulundu.

Her gün kadınlara kıymet vermek, sevmek ve onları değerli kılmak için çalıştıklarını anlatan Töre, "Muğla'da 100 yaşın üzerindeki kadınlarımızı ziyaret etmek istedik. Muğla'da bu şekilde 11 kadın bulunuyor. Bugün 107 yaşındaki teyzemizin evine geldik. Kimliğini yeniledik ve kendisine verdik. Çok mutlu oldu." diye konuştu.

Yaşlılara kıymet vermenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Töre, onları asırlık çınarlar olarak nitelendirdi. Ayrıca onlarla Muğla'nın sözlü tarihini hazırlamak istediklerini aktaran Töre, gençlere bu şekilde bir miras bırakmak istediklerini kaydetti.

"Muğla'nın ninesi" olarak nitelendirilen Kemiksiz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gündelik işlerin birçoğunu kendisinin yapabildiğini anlatan Kemiksiz, birkaç gündür sağlık sorunları nedeniyle yatakta olduğunu ifade etti.

Kemiksiz'in çocukları ise annesinin sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç