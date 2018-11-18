105 Yaşındaki Yusuf Dede Geçirdiği Operasyonla Sağlığına Kavuştu

Sürekli bayılan ve kalp ritim bozukluğu olan 105 yaşındaki 20 torun sahibi Yusuf Yıldırım, Elazığ'da geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ikamet eden 105 yaşındaki Yusuf Yıldırım, kalp çarpıntısı ile Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan yaşlı adama başka bir hastanede ablasyon tedavisi uygulandı ancak sağlığına kavuşamadı. Çarpıntısı geçmeyen ve sürekli bayılan Yıldırım, tedavi için Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edildi. Hastanenin Kardiyoloji Kliniği hekimlerinden Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı ve Doç. Dr. Orhan Doğdu tarafından uygulanan EPS ve ablasyon işlemiyle Yusuf dede tekrar sağlığına kavuştu.

Güzel bir başarıya imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı, "105 yaşındaki aritmi (Atipik AVNRT) çarpıntısı olan, kalp durması sonucu bayılan hastamız Çemişgezek'ten gelmişti. Müracaat ettiğinde kalp hızı 180 ile 200 arasında atıyordu. Gerekli müdahaleyi yapıp kalp atımlarını normale getirdikten sonra hastaya EPS ve ablasyon işlemi planladık. Aritmi kliniğimizde EPS işlemine aldık. Hasta 105 yaşındaydı, aritmi hastasıydı ve hastaya Doç. Dr. Orhan Doğdu ile yaptığımız Atipik AVNRT'ye başarılı işlem sonucu hastanın bütün çarpıntı problemlerini çözmüş olduk" dedi.

105 yaşındaki hastanın kendilerine çarpıntı şikayeti ile geldiğini aktaran Doç. Dr. Orhan Doğdu ise, "Hastayı EPS ve ablasyon işlemi için laboratuvara aldık. Supraventrikuler taşikardi dediğimiz gruptan Atipik AVNRT Ablasyonu yaptık ve başarılı bir şekilde hastamızı taburcu ettik. Burada aslında fark şu, hastanın yaşlı olmasından dolayı anatomik dezavantajlar var. Normalde ileri yaşa bağlı olarak hastamızın kalbinde şekil bozukluğu olduğu için ritim bozukluğu yapan yeri bulmak ve yakmak çok zor oluyordu ve çoğunlukla başarısız işlem olmaktadır. Anatomik dezavantajlar biraz uğraştırdı ama sonuçta başarılı bir işlem yaptık" diye konuştu.

İlk başta baş dönmesi hissettiğini ifade eden Yusuf Yıldırım da, "Ardından kriz geldi, kalbim biran duracak gibi oldu. Bir titreme geldi, gözlerim karardı. O an yanımda olan lise öğrencisi torunum ambulansı aradı. Ambulans geldi, orada ilk müdahaleyi yapan doktor kalbinde çarpıntı var dedi ve beni Elazığ'a sevk etti. Şimdi çok iyiyim" diye konuştu. - ELAZIĞ