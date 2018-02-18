105 yaşındaki Nineden Mehmetçiğe 11 kurban

KİLİS - Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, Zeytin Dalı Hareketine katılan Mehmetçiğe 11 kurbanı askeri yetkililere teslim etti.

Afrin operasyonuna destek vermek için Kahramanmaraş'in Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba mahallesinden yola çıkan 200 araçlık konvoy Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba mahallesinden oturan 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, yakınlarıyla beraber Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına gelerek, mehmetçiğe destek vermek için Zeynep Bekereci, Mehmetçiğe teslim edilmek üzere 11 kurbanı askeri yetkililere teslim etti. Türk bayrakları ile şehitler ölmez vatan bölünmez dövizleri taşıyan Kahramanmaraşlar, "Reis bizi afrin'a götür", "Şehit Ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak tekbir getirdiler. Şehitler için dualar okundu.

Zeynep Bekereci, "Allahım askerlere korusun, Allah yardım etsin askerlerimize, 11 kurban getirdim. Askerlerimize koyunları kurban edeceğim" dedi.