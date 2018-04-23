105 Sokak Yine Doldu Taştı

Marmaris 105 Sokak'ta, 63 yaşındaki terzi Salih önderliğindeki gönüllü vatandaşlarca organize edilen ve 5 yıldır aralıksız sürdürülen, geleneksel hale gelen 23 Nisan kutlamaları yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinden itibaren çocuk şarkıları, marşlar eşliğinde misafirlerini karşılayıp, konuk eden, Türk Bayrakları, Atatürk posterleriyle süslenmiş sokaktaki program saat 13.00'te başladı. Ses sanatçısı ve eski televizyon yapımcısı Ahmet Cemal'in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, sokağı adeta bir marka haline getiren Salih Yazgan, açılış konuşmasına, "Çocukları 23 Nisan'da doyasıya eğlendirmek amacıyla 5 yıl önce yola çıktık. O gün dünyada olmayan çocuklarımızı şimdi aramızda görmekten çok mutluyuz. Lütfen herkes doyasıya eğlensin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türkiye'nin en ünlü illüzyonistlerinden Mandrake Kemal sahne aladı. Çocukları zaman zaman şaşırtan, gülüp, eğlendiren, neticede büyüleyen Mandrake Kemal'in gösterisinin ardından Türk Chopper Marmaris'e üye onlarca motosikletli, marşlar eşliğinde sokağa giriş yaptı, dileyen çocukları park halindeki araçlarına bindirdi. Ardından Barış Manço'nun orkestrasında da yıllarca görev yapmış vurmalı çalgılar üstadı ve eğitmeni Hüseyin Cebeci sahneye çıktı. Cebeci, sahnede çocukların da vurmalı çalgı deneyimi yaşamasını sağladı. Günboyu başta Barış Manço'nun eserleri olmak üzere onlarca çocuk şarkısı ve marşların sesinin yükseleceği sokakta, bol bol dans edip oynama imkanı da bulan çocuklara yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

Kutlamalar çocuklar ve ailelerinin yanısıra Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ile Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin ilçe yönetimleri de katıldı. - MUĞLA