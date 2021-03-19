105 gram kokaine 2 tutuklama
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105 gram kokaine 2 tutuklama

19.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:18

105 gram kokaine 2 tutuklama Amasya'nın Merzifon ilçesinde 105 gram kokain ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

105 gram kokaine 2 tutuklama

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 105 gram kokain ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlı B.U. ve M.N.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir çalışma başlatmış, düzenledikleri operasyonda takibe aldıkları şüpheli aracı ilçe merkezinde durdurmuştu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli B.U. ve M.N.K.'nın üzerinde narkotik köpeği 'Gece' ile birlikte yapılan aramalarda; satışa hazır durumdaki 105 gram kokain ele geçirilerek zanlılar gözaltına alınmıştı.

105 gram kokaine 2 tutuklama
105 gram kokaine 2 tutuklama
105 gram kokaine 2 tutuklama
105 gram kokaine 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAŞAR BAŞKURT

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