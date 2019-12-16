102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek
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102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un 102 milyonu aşkın takipçisiyle en büyük fenomenlerinden PewDiePie gelecek yıl sosyal medya platformundan bir süre uzak kalacağını duyurdu

16.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:32
102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek

Dünyanın en büyük platformu YouTube'un 102 milyonu aşkın takipçisiyle en büyük fenomenlerinden PewDiePie gelecek yıl sosyal medya platformundan bir süre uzak kalacağını duyurdu.


Asıl adı olan İsveçli Youtuber pazar günü yayınlanan videosunda "Gelecek yıl YouTube'dan bir süreliğine ayrılıyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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