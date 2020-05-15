101 yıllık kahramanlık destanı Denizli'de böyle anıldı! İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli'de milli mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 101. yıl dönümü anıldı.

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli'de milli mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 101. yıl dönümü anıldı. Çelenk sunumunun yapıldığı anma töreni sosyal mesafe kurallarına göre yapıldı.

Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir törenle anıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Zolan, törene katılan herkese teşekkür etti. Başkan Zolan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan süreci tarihsel gelişimleri ile anlatarak, "101 yıl önce 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece Yunanlılar İzmir'i işgal etmeye başlamış. Bu işgal Denizlimizi çok yakinen ilgilendiriyor. İşgalin olacağı Denizli'de biliniyor ve çeşitli hazırlıklar gerçekleştiriliyor" dedi.

"Bizler bu değerlere, emanetlere sahip çıkacağız"

İşgalden 4-5 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı'nda bir fetva yayınladığını anlatan Başkan Zolan, "Yunanlılar Nazilli ve Menderes kıyısına kadar geliyor ve daha sonra başlatılan bu mücadele ile geri püskürtülüyorlar. Denizlimiz Türk yurdu olduktan sonra hiçbir şekilde herhangi bir işgale uğramamıştır. Bu nedenle Denizlimizin kurtuluş günü yoktur. 13 yıl önce Denizli Belediyesi Meclisi'nce 15 Mayıs'ın Milli Mücadele Günü olarak anılmasına oybirliği ile karar verildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ruhla aynı şevkle vatanımızı ve bayrağımızı korumaya devam edeceğiz. İşte Denizli Sancağımızı ülkemizin paramparça edilmek istendiği 15 Temmuz'da bir kez daha meydanlara çıkarttık. Sancağın altında bu meydanda toplanmıştık. Bizler bu değerlere, emanetlere sahip çıkacağız, gelecek nesillere bu vatanın bedelinin nasıl ve kimler tarafından ödendiğini anlatmaya devam edeceğiz. Fedakarlık ve liderlik yapanları anmaya güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

"Bu toprak için şehit olan gazi olan herkesi rahmet, minnetle ve saygıyla anıyorum"

Korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Zolan, "Bu yıl 15 Mayıs'ta sadece burada etkinliğimizi yapacağız. İnşallah gelecek yıl çok daha güçlü ve coşkulu şekilde Bayramyeri Meydanı'nda törenlerimizi yapacağız. Denizlimiz işgale uğramadı. Denizlimiz İstiklal Mücadelesi'nde cepheye en yakın il olarak cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almış, gerek lojistik gerekse askeri tam anlamıyla destek vermiş, düşmanın 9 Eylül'de denize dökülmesiyle sonuçlanan zafer bugünlerde başlamış. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Müftü Ahmet Hulusi Efendi'ye ve o gün emek veren katkı sağlayan, bu toprak için şehit olan gazi olan herkesi rahmet, minnetle ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Başkan Zolan, 101 yıl önce Bayramyeri Meydanında Ahmet Müftü Hulusi Efendi'nin halkı halkı Kurtuluş Savaşı'na destek vermeye çağırdığı ünlü fetvasını okudu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA