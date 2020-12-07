1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları... TIKLA! E-Devlet 1000 TL (3.FAZ) sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama
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1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları... TIKLA! E-Devlet 1000 TL (3.FAZ) sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama

07.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:15
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları... TIKLA! E-Devlet 1000 TL (3.FAZ) sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları açıklanıyor... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1000 TL pandemi sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Başvurusu olumlu olan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Peki son dakika 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranına nasıl bakılır?

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları açıklanıyor... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1000 TL pandemi sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Başvurusu olumlu olan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Peki son dakika 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranına nasıl bakılır? 3. Faz Pandemi Sosyal Destek Başvurusu EKRANI

1000 TL PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULA 2020

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları... TIKLA! E-Devlet 1000 TL (3.FAZ) sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA...TIKLA

3. FAZ PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

Pandemi Sosyal Destek Başvuruları kimlik numarasının son hanesine göre;

0 Pazartesi

2 Salı

4 Çarşamba

6 Perşembe

8 Cuma günlerinde,

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları... TIKLA! E-Devlet 1000 TL (3.FAZ) sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir kısıtlama olmadan https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu linki üzerinden yapılabilecektir.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te 1000 TL Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU...TIKLA

PANDEMİ SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları... TIKLA! E-Devlet 1000 TL (3.FAZ) sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

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