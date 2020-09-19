100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü
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100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü

AVUSTRALYALI bir Anzak Askeri'nin 1'nci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi.

100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü
19.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:38

AVUSTRALYALI bir Anzak Askeri'nin 1'nci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi. Bayrak, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergilenmeye başladı.

1'inci Dünya Savaşı'na katılan bir Anzak askerinin ülkesine götürüp yatağının başucundaki tahta sandıkta üniformasıyla birlikte özenle sakladığı Türk bayrağı, bir asır sonra Türkiye'ye döndü. 17 yaşındayken önce Mısır sonra Çanakkale'ye savaşmaya giden Anzak askerinin kimseye bahsetmediği Türk bayrağını, dedesinin ölümünden sonra torunu bulunca süreç başladı. Türk bayrağını yıllarca aynı özenle saklayan antikacı torun, daha sonra bayrağı 2007 yılında Melbourne kentine alışveriş için gelen fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat'a verdi. Bekat, bayrağı önce yaşadığı İspanya'ya sonra da Türkiye'ye getirerek sergi açtığı KUAKMER'e teslim etti.

BAYRAĞIN ARKASINDAKİ SIR İSİMBayrağın Avustralya'ya nasıl götürüldüğü ve ne amaçla saklandığını kimsenin bilmediğini belirten Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi'nde (KUAKMER) Müdürü Melek Sözer, "Torun, antikacı dükkanına gelen Ercan Bekat'ın Türk olduğunu anlayınca 'Bu bayrak artık evine dönmeli' diyerek kendisine teslim ediyor. Sonra Bekat'a dedesini anlatmaya başlıyor. Dede, 17 yaşındayken önce Mısır'da sonra Gelibolu'da savaşmak üzere Anadolu'ya gelen Anzak Kolordusu askerlerinden biri. Yaşamı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmiyor. Ölümünden sonra torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı'nı buluyor. Bayrağın arkasında L. Y. Baring diye bir isim yazıyor. Ancak bu isim kime ait onu da bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Eşber OKAYER
Eşber OKAYER
DHA Editörü
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