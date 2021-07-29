100.YIL KONSERLERİNDE CUMARTESİ GÜNÜ EYPİO SAHNE ALACAK
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100.YIL KONSERLERİNDE CUMARTESİ GÜNÜ EYPİO SAHNE ALACAK

100.YIL KONSERLERİNDE CUMARTESİ GÜNÜ EYPİO SAHNE ALACAK
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100. YIL KONSERLERİNDE CUMARTESİ GÜNÜ EYPİO SAHNE ALACAKYalova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Konserleri, Rap müziğin sevilen ismi Eypio ile son bulacak.

100. YIL KONSERLERİNDE CUMARTESİ GÜNÜ EYPİO SAHNE ALACAK

Yalova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yalova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Konserleri, Rap müziğin sevilen ismi Eypio ile son bulacak. Eypio, 31 Temmuz Cumartesi günü Yalovalı sevenleriyle buluşacak. 100. Yıl Konserlerinde geçtiğimiz günlerde Tuğçe Kandemir, Ece Mumay ve Alkan Dalgakıran gibi gençlerin sevdiği isimler sahne almıştı. Eypio konseri, saat 20. 00'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Kaynak: Habermetre

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