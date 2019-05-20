100. Yıl İçin Fotoğraf Sergisi ve Konferans Düzenlendi

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi ve konferans düzenledi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde, "100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra Havza" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçıları Erdem Ünal ve Adem Kavşur'un Havza'nın eski fotoğraflarının aynı açılardan çekilmesi ile oluşturduğu sergi, Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından açıldı.

Yılmaz sergiye emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Mücadele ve Atatürk" konulu konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan konuşmacı olarak katıldı.

Konferans sonunda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Prof. Dr. Çağlayan'a semaver hediye etti.

Kaynak: AA