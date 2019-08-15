100 ülkenin büyükelçisi Sivas'a geliyor

15.08.2019 12:45

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kapsamında 6-8 Eylül arasında 100 ülkenin büyükelçisinin Sivas'a geleceği bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan ve organizasyonu düzenleyecek ajansın Genel Müdürü Kerem Oba, STSO Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Eken, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kapsamında kente gelecek büyükelçilerin sadece gezmeye gelmediklerini belirtti.

Eken, "İlimizdeki yatırım kapasitesi, üretimimizle ilgili de konular görüşülecek. Şehrimizi 100 ülkeye tanıtma fırsatını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu önemli programa çok iyi hazırlanarak şehrimizi sanayiden tarıma, kültürden turizme her yönden tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA