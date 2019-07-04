100 TL Altına Alınabilecek En İyi 5 Bluetooth Hoparlör (Ses Bombası)

JBL, Harman Kardon gibi pek çok üreticinin hoparlör konusunda neleri başardığını görüyoruz. Nitekim bu firmaların ürünleri fiyatları nedeniyle çoğu insana lüks geliyor. Arkadaşlarınızla bir yere gittiğinizde ya da evinizdeyken kullanacağınız bir hoparlöre binlerce TL ödemek anlamsız.

Bugün hem uygun fiyatı, hem de fiyatına oranla sunduğu performans açısından sizi sevindirecek Bluetooh hoparlörleri listeledik.

Xiaomi Mini 4.0 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör:

Ağırlık: 60 gram



Ses çıkışı gücü: 2 Watt



Batarya ömrü: 4 saat

Çinli üretici Xiaomi'nin bu hoparlörü, belki de en yaygın kullanılan hoparlörlerden. Fiyatına, boyutuna, tasarımına ek olarak ses performansı da beklentileri karşılayacak düzeyde.

Fiyat: 69,90 TL

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Philips BT55W Bluetooth Kablosuz Portatif Beyaz Hoparlör:

Ağırlık: 118 gram



Ses çıkışı gücü: 1,6 Watt



Batarya ömrü: 6 saat

Philips'in ses teknolojileri konusundaki ciddi deneyimi zaten bilinen bir konu. 2017'den itibaren satışta olan bu Bluetooth hoparlör ise uygun fiyatıyla firmanın başarısını kanıtlıyor. Ses çıkış gücü boyutlarına göre az olsa da batarya ömrüyle kendisini fazlasıyla telefi ediyor.

Fiyat: 99,90 TL

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Powerway WRX01 Bluetooth Hoparlör:

Ağırlık: 400 gram



Ses çıkışı gücü: 10 Watt



Batarya ömrü: 4 saat

Eğer hem ses gücü yüksek olsun hem de diğerleri kadar dayanıklı bir hoparlör olsun istiyorsanız, Powerway'in bu ürünü sizin için gayet ideal. Tasarım açısından ana akım markaların bir kopyası olsa da bütçeyi önemseyenler için mantıklı bir alternatif. Yüksek ses gücünün zaman zaman netlik konusunda başarısız bir sonuç verdiğini söylemek gerekiyor.

Fiyat: 99,90 TL

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Remax M5 Mini-Hoparlör Bluetooth Hoparlör:

Ağırlık: 222 gram



Ses çıkışı gücü: 2 Watt



Batarya ömrü: 5 saat

Sizin için en önemli özellik taşınabilirlik ise, Remax'in neredeyse boyutlarındaki bu hoparlörü dikkatinizi çekebilir. Zira NFC desteği sayesinde telefonunuzu dokundurduğunuz an bağlantı kurabiliyorsunuz. Harici olarak hafıza kartı desteği sayesinde, telefondan ayrı şekilde müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Fiyat: 89,90 TL

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A4 Tech BTS-05 Stereo Hoparlör:

Ağırlık: 222 gram



Ses çıkışı gücü: 2 Watt



Batarya ömrü: 5 saat

A4 Tech, genelde harici bilgisayar donanımlarıyla bilinen bir firma. Tasarım açısından pek göze hitap etmese de işlevsel olarak oldukça başarılı bir ürünü var. 2 x 3 watt güce sahip ses çıkışları, microSD kart desteği ile birlikte tam bir ses bombası olarak kullanılabilir.

Fiyat: 59,95 TL

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