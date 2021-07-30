100 metre erkekler ne zaman? Tokyo 2020 Olimpiyatları erkekler 100 metre koşusu ne zaman hangi kanalda? 100 metre rekoru ne?
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100 metre erkekler ne zaman? Tokyo 2020 Olimpiyatları erkekler 100 metre koşusu ne zaman hangi kanalda? 100 metre rekoru ne?

100 metre erkekler ne zaman? Tokyo 2020 Olimpiyatları erkekler 100 metre koşusu ne zaman hangi kanalda? 100 metre rekoru ne?
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Tokyo Olimpiyatları'nda merakla beklenen 100 metre erkekler koşusuna kısa bir süre kaldı? Merakla beklenen yarış öncesi sporseverler Tokyo 2020 Olimpiyatları erkekler 100 metre koşusu ne zaman, hangi kanalda, 100 metre rekoru ne ve 100 metre erkekler ne zaman gibi konuları araştırdı.

Olimpiyatların simge yarışlarından 100 metre erkekler koşusuna kısa bir süre kaldı. Sporseverlerin merakla beklediği koşu öncesi 100 metre erkekler ne zaman, Tokyo 2020 Olimpiyatları erkekler 100 metre koşusu ne zaman hangi kanalda ve 100 metre rekoru ne merak edildi.

100 METRE ERKEKLER NE ZAMAN?

Ardından erkekler 100 metre finali yapılacak. 1 Ağustos Pazar.

Kadınlar 100 metre finali ise bir gün önce 31 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

10 METRE DÜNYA REKORLARI

• Erkekler: Usain Bolt 9.58 (2009)

• Kadınlar: Florence Griffith-Joyner 10.49 (1988)

10 METRE OLİMPİYAT REKORLARI

• Erkekler: Usain Bolt 9.63 (2012)

• Kadınlar: Florence Griffith-Joyner 10.62 (1988)

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100 metre erkekler ne zaman? Tokyo 2020 Olimpiyatları erkekler 100 metre koşusu ne zaman hangi kanalda? 100 metre rekoru ne? - Haberler
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