100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı
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100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı

30.01.2021 15:48 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:51
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı

Fransa'nın başkenti Paris'in Collegien semtinde polis yüz kişinin katıldığı bir cinsel ilişki partisine baskın düzenledi.

Vakaların artması üzerine yaklaşık bir aydır akşam altı sabah altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te bir eve çok sayıda kadın ve erkeğin girdiği ihbarı üzerine polis , söz konusu eeve baskın yaptı. Evi basan polis yaklaşık 100 kişinin bulunduğu evde bazı kişileri grup cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Olayı soruşturan polis ekibi, ihbar üzerine eve girdiklerini, evde bulunan kişilerin maskesiz bir şekilde sosyal mesafe kuralarını hiçe sayarak cinsel ilişki partisi düzenlediklerini söyledi.

Polis, evde bulunan kişilerin polise karşı koymadıklarını, partiye katılan kişilere para cezası verildiğini ve partiye organize eden üç kişinin tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca partiye katılan kişilerinin büyük çoğunluğu eş değiştirme için partide bulunduklarını bazı bekarların da partner bulmak için partiye katıldıklarını söyledi.

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