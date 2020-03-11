100 Kadın Girişimci Sıfır Sermaye ile Kendi İşinin Patronu Olacak Doğtaş Kelebek Grubu ile KOSGEB arasında kadın girişimcilere özel geliştirilen projenin imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşti.

Doğtaş Kelebek Grubu ve KOSGEB Arasında İmzalanan Kadın Girişimci Projesi kapsamında 100 Kadın Girişimciye Yeni İş İmkanı Doğuyor!

Doğtaş ve Kelebek Grubu'nun T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde KOSGEB ile imzaladığı protokol çerçevesinde, KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan kadın girişimciler, kurumun girişimcilik desteğinden faydalanarak, Doğtaş Kelebek Grubu markalarının ekstra imkanlarıyla bu büyük ailenin bir parçası olabilecek. Destek paketi, kadınlar için pozitif ayrımcılık olsa da, benzer destekler tüm girişimcileri kapsıyor olacak.

Sıfır Sermaye ile Mağaza Açmak Mümkün

KOSGEB tarafından sağlanan desteğe ek olarak, Doğtaş Kelebek Grubu markaları bu proje kapsamında ekstra yatırımcı desteği verecek. Bu sayede, kadın girişimciler, hiç sermaye kullanmadan, Doğtaş Kelebek Grubu bünyesinde yer alan yatak markası Lova bayisi olma fırsatı yakalayacaklar. Yatırımcı desteğinin yanı sıra, kadın girişimcilerin hayatlarının bu önemli kararının her anında yanında olduğunu hissettirmek isteyen Doğtaş Kelebek Grubu markaları, protokol kapsamında destek alacak olan işletmelere, projelerinde belirtilen ofis mobilya ve donanımına ilişkin ürün kalemlerinde sağlayacak.

Davut Doğan: "Kadın çalışanlarımızın kurumumuza katkısı eşsiz ve çok anlamlı"

İmza töreninde konuşan Doğtaş Kelebek CEO'su Davut Doğan, KOSGEB ile gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde çok sayıda kadının kendi işletmesini kuracak olmasından mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. "Bugüne kadar tüm markalarımızla yüksek oranda kadın çalışan istihdamını sağladık, kadın çalışanlarımızın kurumumuza katkısını eşsiz ve anlamlı bulduk. Girdikleri her işi güzelleştiren kadın girişimcileri zaman zaman destekleyecek farklı projeleri hayata geçirdik." şeklinde konuştu. Doğan, kadın girişimcilere yeni bir kapı açtıklarını, KOSGEB desteği ve markalarının bu girişime özel indirimiyle tüm kadınları kendi işletmelerinin başına geçmeye davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: "Bu projenin daha fazla kamu özel sektör birlikteliğine öncü olmasını diliyoruz."

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise, imza töreninde yaptığı konuşmada görüşlerini "Doğtaş kelebek Grubu'nun bizimle görüşerek bu özel projeyi üstlenmelerini, kadınların iş dünyasına katılımı açısından çok anlamlı buluyoruz. Kendi işletmesini açmak isteyen kadın girişimlerin iş dünyasında yer alan her kurum ve marka tarafından bu şekilde desteklenmesine öncülük edeceğimizi umuyoruz," cümleleriyle dile getirdi.

Kaynak: Bültenler