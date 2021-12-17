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100 bin lirayı böyle çaldılar

100 bin lirayı böyle çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Banka şubesinden çantayla çıkan vatandaşı takip eden iki zanlının 100 bin liralık kapkaç anı kameralara saniye saniye yansıdı.

KOCAELİ (İHA) - Banka şubesinden çantayla çıkan vatandaşı takip eden iki zanlının 100 bin liralık kapkaç anı kameralara saniye saniye yansıdı. Türkiye'nin farklı illerinde kapkaç olayına karışan iki şüpheli Kocaeli'nde baltayı taşa vurdu.

Türkiye'nin çeşitli illerinde banka ve noter gibi yerlerden çıkan vatandaşları takip eden iki şahıs, kapkaç yapıyordu. Son olarak 8 Aralık tarihinde Çayırova'da bankadan çıkan bir kişiyi takip eden iki şüpheli, otomobil ile yanaştıkları şahıstan, içi 100 bin lira dolu çantayı çaldı.

Kapkaç anı kamerada

Kamera kayıtlarına anbean yansıyan görüntülerde, arabasına çantayı yerleştiren vatandaş, sürücü koltuğuna geçti. Bu sırada gelen iki kişi arka kapıyı açıp çantayı aldı. Hemen yan tarafta bulunan bir başka sürücü, olayı fark edince zanlıların aracına çarparak durdurmak istedi, ancak başarılı olamadı. Parası çalınan şahıs da hızla uzaklaşan aracın arkasından koştu.

Plakaları kopyalamışlar

Ayrıca zanlıların araba satışı yapılan internet sitelerinde açık gösterilen plakaları kopyalayarak kullandıkları öğrenildi. M.M ve N.M adlı iki zanlı İzmir'e gittikleri esnada polis ekipleri tarafından Yalova'da yakalandı. M.M ve N.M asayiş bürodaki incelemelerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

100 bin lirayı böyle çaldılar

100 bin lirayı böyle çaldılar

100 bin lirayı böyle çaldılar

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