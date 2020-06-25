10 yıldır özenle baktığı köpeğini TSK'ya hîbe etti
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10 yıldır özenle baktığı köpeğini TSK'ya hîbe etti

Karacabeyli iş adamı, 10 yıldır özenle baktığı kara kangal cinsi köpeğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'na hibe etti.

10 yıldır özenle baktığı köpeğini TSK'ya hîbe etti
25.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:29

Karacabeyli iş adamı, 10 yıldır özenle baktığı kara kangal cinsi köpeğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'na hibe etti.

Serkan Acar'a ait çiftlikten dün Damızlık Birliği Karacabey Şubesi'nden Veteriner Kuddusi Şenkal nezaretinde köpeği teslim alan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı ekipler, "Acar" isimli kara kangalı damızlık olarak kullanacaklarını bildirdi.

Karacabey'in Karayaka köpekleriyle çapraz eşleştirme sonucu ve 10 yıllık emeğin ardından elde edilen kara kangal cinsi köpeğini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hibe eden iş adamı Serkan Acar, "Özenle bakıp emek verdiğim köpeğim bundan böyle vatana hizmet edecek. Helal hoş olsun. İnşallah Acar isimli köpeğim TSK'ya çok faydalı olur" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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