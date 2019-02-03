10 Yıldır Bayraklı'ya Çivi Bile Çakılmamış"

İzmir'in Bayraklı ilçesi belediye başkan adayı AK Partili, Ali Aslan, 10 yıldır ilçeye çivi bile çakılmadığını savunarak "Bayraklı'nın kayıp olan yıllarını projelerimizle geri getireceğiz." dedi.

Aslan'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Aslan Bayraklı ilçesindeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinleyip not aldı.

İlçede gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Aslan, esnafın sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirterek "Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. 10 yıldır bu ilçeye çivi bile çakılmamış. 1 Nisan'dan itibaren problemleri çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye bütçesinin üçte biri ile yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Yaşlılar, Kadınlar ve gençlerimiz için hiç bir yatırım yapılmadı. Şu anki Belediye insanların yaşam kalitesini arttıracağına daha çok düşürdü. Bayraklı'nın kayıp olan yıllarını projelerimizle geri getireceğiz. Geç kalmış sayılmayız. Bayraklı'ya yakışan hizmetler bizimle birlikte gelecek.

Bayraklı Belediyesi'nde çalışan herkese sahip çıkmak bizim görevimiz ve onur borcumuz. Ben ve partim hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. Kimseyi partisi ve etnik kökeni olarak ayırmıyoruz. Hatta personele sahip çıkarak maaşlarında iyileştirme yapacağız. Söz veriyorum işini hakkıyla yapan hiç bir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA