10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÖZCAN: TIPTA DENKLİK SINAVI İPTAL EDİLMELİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, tıpta denklik sınavına ilişkin iddiaların doğru olduğunu söyledi. Özcan sınavın iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

10 DAKİKALIK YAĞMUR ERZURUM'U FELÇ ETTİ

Erzurum'da 10 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok binanın bodrum katını su basarken, alt geçitte otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

PIRASA DİYEMEYEN ZANLI YAKALANDI

Mersin'de kendisine uyuşturucu satmaya zorladığını ileri sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Zanlının dilinin peltek olması sebebiyle yakayı ele verdiği kaydedildi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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