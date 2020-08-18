10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

18.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:27

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN 1001 İCAT SERGİSİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

1000 yıllık tarihi süreçte İslam Medeniyeti'nin bilim ve teknolojiye yaptığı katkıların interaktif olarak aktarıldığı "1001 İcat" adlı sergi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

SANATÇILARDAN "REFERANDUM'A HAYIR" YÜRÜYÜŞÜ

Taksim Meydanı'na toplanan bir grup sanatçı, "Referanduma hayır" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aralarında ressam Bedri Baykam, Rutkay Aziz ve Ferhan Şensoy'un da bulunduğu sanatçılar, ellerinde "hayır" yazılı dövizlerle Taksim Meydanı'na yürüdü.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK FENERİ" REKOR HEDEFLİYOR

Gazze'de yapılan "Dünyanın en büyük feneri" Guinness Dünya Rekorları arasına girmeyi hedefliyor. Kumaş ve tahtadan oluşan 10 metre yüksekliğinde, 3.5 metre genişliğindeki fener, Gazzeli vatandaş Mustafa Mesut tarafından İsrail ablukasına dikkat çekmek için hazırlandı. 500 dolara mal olan fener, Ramazan boyunca Gazze sokaklarını süsleyecek.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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