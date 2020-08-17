10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TEL AVİV'DEKİ TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDE SİLAH SESLERİ

İsrail Tel Aviv kentindeki Türk Büyükelçiliği'nde hareketli anlar yaşandı.

2 rehine ile birlikte büyükelçilik binasına girmeye çalışan 1 Filistinli, polis ekiplerince vuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırganın, bıçak, benzin bidonu ve oyuncak tabancayla elçiliğe girmeye çalıştığı belirtildi. Saldırganın muavin konsolosu rehin almaya çalışırken vurulduğu ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

ESKİŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ POLİS DÖNEMİ

Eskişehir'de motosikletli polisler hizmete başladı.

Motosikletli polislerin göreve başlaması münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı.

RAMAZAN DAVULCUSU ÖZLEM AKTAŞ'IN İSİM ÇİLESİ

Ramazan davulcusu İzmirli Özlem Aktaş, ismi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Gazeteciler de ismi görerek kadın Ramazan davulcusu haberini yapmak üzere Aktaş'ı aramış.

Aktaş isim değişikliği için mahkemeye başvurmayı düşünüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA