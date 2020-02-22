: 10 yıl önce bugün neler oldu ?

22.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:41

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

GENERALLERE BALYOZ GÖZALTISI

"Balyoz Darbe Planı" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI GÜL SİNOP CEZAEVİNDE

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sinop'ta birçok ünlü mahkuma ev sahipliği yapan Tarihi Cezaevi'ni gezdi.

BAYKAL, KOMEDYEN GEZEN GECESİNDE

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Müjdat Gezen'in komedyenlikteki 50. yılı nedeniyle düzenlenen geceye katıldı.

2500 YILLIK TARİHİ ESER YENİDEN TÜRKİYE'DE

40 Yıl Önce Yurt Dışına Kaçırılan 2500 yıllık Tatarlı Tümülüs'ün Parçaları Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İSTİNAT DUVARI KAYDI, VELİLER TEDİRGİN

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan İMKB Ticaret Lisesi'nin yanında bulunan istinat duvarında yaşanan toprak kayması şehri alarma geçirdi. Öğrencilerin tehdit altında olduğunu belirten veliler okulun önünde gösteri yaptı.

BURSASPOR FENERBAHÇE'Yİ EVİNDE YENDİ

Süper ligin 22. Haftasında Bursaspor, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek tarih yazan Bursaspor'da taraftarlar sokaklara döküldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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