: 10 yıl önce bugün neler oldu ?

20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:32

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAL FİLMİNE ALTIN AYI ÖDÜLÜ 60. Berlin Film Festivalinde "Altın Ayı" ödülü, Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmine verildi.

DÖNEMİN BAŞBAKANI ERDOĞAN ATAŞEHİR'DE

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ataşehir İlçe Binası'nı ziyaret etti.

HAKKARİ'DE OLAYLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Hakkari'de 6 gün önce başlayan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti.

MOBESE KAMERASI SAYESİNDE YAKALANDI

Kağıthane'de emniyet şeridinde aracını tamir eden şahsa çarpan tır şoförü, mobese görüntüleri sayesinde Afyon'da yakalandı.

DÖNEMİN KKTC BAŞBAKANI: TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Derviş Eroğlu, Rum Meclisi'nin, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin olduğu hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecekleri yönünde aldığı karara tepki gösterdi.

KIŞ OLİMPİLATLARINDA ÜZÜCÜ KAZA

Kanada'daki kış olimpiyatlarında üzücü bir kaza yaşandı. Antrenman sırasında hayatını kaybeden Gürcü kızakçının cenaze törenine Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili de katıldı.

MERSİN'DE TURUNÇGİL FESTİVALİ

Mersin'de turunçgil tüketimini artırmak için festival düzenlendi. Vali, milletvekilleriyle birlikte limon yatağında ürün paketledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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