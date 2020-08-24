10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı 4 ay önce 10 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, önceki akşam basın mensuplarıyla sohbet ederken zor anlar yaşadı. "Hayata tutunmaya çalışıyorum" diyen Şallı, oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın oğulları Pars, geçtiğimiz nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla zor günler geçiren Şallı, yaz başında eşi Uğur Akkuş ve büyük oğlu ile tatile çıktı. Geçtiğimiz gün oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etmek ve kendi işlerini halletmek için İstanbul'a gelen Şallı, basın mensuplarıyla sohbet ederken duygusal anlar yaşadı.

"AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIM"

İşlerinin iyiye gittiğinden bahseden Şallı, sözlerine şöyle devam etti: "Hayata tutunmaya c¸alıs¸ıyorum. Bu tatil bana c¸ok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman ogˆlum var go¨zu¨mu¨n ic¸ine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım es¸im var bas¸ka c¸ocuklarımız da var. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu c¸ok ko¨tu¨ bir s¸ey bunu sadece yas¸ayan bilir. Allah kimsenin bas¸ına vermesin. Ugˆur bana c¸ok destek oldu. Allah bu durumu kimsenin başına vermesin. Ben destek alıyorum. Ponc¸igˆin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem agˆabeylik hem babalık yaptı."