10 yaşındaki oğluna, hırsızlık yaptıran baba gözaltına alındı
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10 yaşındaki oğluna, hırsızlık yaptıran baba gözaltına alındı

09.10.2020 07:58 | Son Güncelleme: 09.10.2020 08:02
10 yaşındaki oğluna, hırsızlık yaptıran baba gözaltına alındı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu S.A.'yı, pencerenin demir parmakları arasından arkadaşının evine sokup, para ve altınları çaldıran Ü.A., gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu S.A.'yı, pencerenin demir parmakları arasından arkadaşının evine sokup, para ve altınları çaldıran Ü.A., gözaltına alındı. Ü.A.'nın ev sahibi H.B.'nin arkadaşı olduğu belirlendi.

Olay, Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.A. ve oğlu S.A., motosikletle H.B.'nin oturduğu tek katlı müstakil evin önüne geldi. Kapı zilini çalan Ü.A., H.B.'nin evde olmadığını anlayınca, oğlu S.A.'yı pencerenin demir parmaklıkları arasından içeriye soktu. S.A., babasının yönlendirmesiyle mutfak tezgahının altındaki 15 çeyrek altın ve 500 lira nakit paranın bulunduğu pet şişeyi aldı. Aynı noktadan geri çıkan S.A. ve babası Ü.A., geldikleri motosiklete benip, olay yerinden ayrıldı. 

Bir süre sonra eve gelen H.B., mutfak tezgahının altında altın ve paraları göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, evde incelemelerde bulundu. Polis, hırsızlık yapan kişilerin evin kapı ve pencerelerini zorlamadan girdiklerini, çalınan altın ve paraların elleri ile koymuş gibi bulduklarını tespit etti. ARKADAŞI ÇIKTIKomşuların ifadesine başvuran polis, bir kişinin yanında küçük bir çocukla evin kapısına geldiğini söyledi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ü.A. ve S.A.'nın görüntülerine ulaştı. Ev sahibi H.B., kendisine gösterilen görüntülerde, Ü.A.'nın arkadaşı olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ü.A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Oğlu S.A.'nın ise psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu.

Çalınan altınlar H.B.'ye geri iade edilirken, Ü.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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