10 yaşındaki Hilal, giydiği madenci elbisesi ile Bakan Ziya Selçuk'un dikkatini çekti
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10 yaşındaki Hilal, giydiği madenci elbisesi ile Bakan Ziya Selçuk'un dikkatini çekti

10 yaşındaki Hilal, giydiği madenci elbisesi ile Bakan Ziya Selçuk'un dikkatini çekti Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, eğitim buluşmaları kapsamında Zonguldak'taki öğretmenlerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

27.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:50

10 yaşındaki Hilal, giydiği madenci elbisesi ile Bakan Ziya Selçuk'un dikkatini çekti

ZONGULDAK - Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, eğitim buluşmaları kapsamında Zonguldak'taki öğretmenlerle video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. 10 yaşındaki Hilal Esmanur Akmeşe, öğretmen olan annesi ile birlikte katıldığı yayında, giydiği madenci elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Zonguldak'ta görev yapan öğretmenlerle buluştu. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime verilen arayla birlikte Bakan Selçuk, Zonguldak'taki uzaktan eğitim süreci ve çalışmaları hakkında bilgiler alarak talepleri dinledi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Betül Akmeşe de katıldığı yayında okulun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Annesi ile birlikte video konferansa katılan 10 yaşındaki Hilal Esmanur Akmeşe giydiği madenci kıyafeti ile Bakan Selçuk'un dikkatini çekti. Madenci bareti ve feneri ile emeğin başkenti Zonguldak'ı simgeleyen Esmanur Akmeşe, Bakan Selçuk'un ilgisini çekti.

Bakan Selçuk'a "Evde Türk Kahvesi yapmayı öğrendim. Evimize misafir olursanız size de yaparım" diyen Esmanur, yayına katılanları da güldürdü. Bakan Selçuk da "Çok güzel, harika görünüyorsun. Ayrıca başındaki baretin de çok yakışmış. Senin bu konuda duyarlı olman çok güzel. Orada emek yoğun bir iş yapılıyor. Sen bu emeğe saygı göstererek böyle bir tercihte bulunmuşsun. Çok memnun oldum. Kolaylıklar diliyorum" yanıtını verdi.

Küçük Hilal'ın kitap istediği Bakan Selçuk, "Sen kitap istersin de biz hediye etmez miyiz? Tabii ki ederiz" diyerek kitap hediyesinde bulunacağını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da video konferansa katılarak kurumun Zonguldak'taki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

10 yaşındaki Hilal, giydiği madenci elbisesi ile Bakan Ziya Selçuk'un dikkatini çekti

Kaynak: İHA

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