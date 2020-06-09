10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etmişti, tutuklandı
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10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etmişti, tutuklandı

Diyarbakır'da 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etmişti, tutuklandı
09.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:54

Diyarbakır'da 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 5 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre önceki akşam 20.30 sularında Mustafa H. (60), 10 yaşındaki çocuğu elinden tutarak zorla ara sokağa götürdü. Çocuk taciz edilirken, gelen sesler üzerine durumu güvenlik kamerasından fark eden apartman sakini Abdullah Yılmaz, hızla şahsı yakalayarak polise haber verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi. Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mustafa H. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etmişti, tutuklandı

Kaynak: İHA

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