10 yaşındaki Efe milli dayanışma kampanyasına kumbarasını bağışladı
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10 yaşındaki Efe milli dayanışma kampanyasına kumbarasını bağışladı

10 yaşındaki Efe milli dayanışma kampanyasına kumbarasını bağışladı Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kendi imkanlarıyla bir senede toplayarak kumbarasına attığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:00
10 yaşındaki Efe milli dayanışma kampanyasına kumbarasını bağışladı

10 yaşındaki Efe milli dayanışma kampanyasına kumbarasını bağışladı

BURSA - Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kendi imkanlarıyla bir senede toplayarak kumbarasına attığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürüyor.

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini ailesine söyledi. İsmail Efe'nin bu isteğini üzerine çok sevinen babası Bilal Okay polis ekiplerine haber verdi. Minik Efe'nin isteğine çok sevinen polis ekipleri, evine giderek İsmail Efe'ye ulaştı. İsmail Efe'nin 1 yıl boyunca kendi imkanlarıyla topladığı parayı almaya giden polis ekipleri, "Küçük kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Emanetini ilgili yere ulaştıracağız. Herhangi bir ihtiyaç duyduklarında 155'i arayabilirler." diyerek parayı ulaştırmak üzere bankaya götürdü.

"Aslında ben daha bu paraları biriktirirdim ama baktım herkes bağış yapıyor bende yapmak istedim"

Bir yılda kendi imkanlarıyla parasını biriktiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bağışlayan İsmail Efe Okay, " 155'i aradım. Bekledim biraz sonra açtılar. Kumbaramdaki parayı bağışlamak istiyorum dedim. Oradaki abiler de tamam bekle yarın geleceğiz dedi. Bugünde geldiler yüz elli demiştim ama şuanda 200 liram var kumbaramda. Onların hepsini vermek istiyorum. Aslında ben daha bu paraları biriktirirdim ama baktım herkes bağış yapıyor bende yapmak istedim. Yüce Rabbim inşallah herkesi bu korona virüsünden korur" dedi.

Çocuğunun yardım kampanyasına bağışı için mutlu olduğunu söyleyen baba Bilal Okay, " Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz Türkiye'm olarak başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği paralarını bağışlamak istedi. Bende 155'i arayarak polis ekiplerine söylemesini belirttim. Kendisi 155'i arayarak ben bağış yapmak istiyorum dedi. Sağolsun polislerimiz de geldi. Teşekkür ediyoruz. Bağış yapmak güzel bir şey." ifadesinde bulundu.

10 yaşındaki Efe milli dayanışma kampanyasına kumbarasını bağışladı

Kaynak: İHA

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