10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na... - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 10 yaşındaki Avaşin Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği 27 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

02.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:44
10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 10 yaşındaki Avaşin Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği 27 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

11 Nisan Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Avaşin Tekçe, bebek alabilmek için bir ay önce para biriktirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan haberdar olan Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği harçlığını, kampanyaya bağışlamak istediğini ailesine iletti.

Kızının bu kararını destekleyen baba Mehmet Tekçe, kumbaradan çıkan 27 lirayı kızıyla bankaya giderek kampanya için açıklanan hesap numarasına yatırdı.

Avaşin Tekçe, AA muhabirine, hayalindeki oyuncak bebek için biriktirdiği harçlığını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladığını söyledi.

Cumhurbaşkanının çağrısına kayıtsız kalmadığını anlatan Tekçe, zor durumdaki kardeşleriyle harçlığını paylaşmak istediğini ifade etti.

Baba Mehmet Tekçe de koronavirüs salgınının dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığını anımsatarak, kızı Avaşin'in "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulunması fikrini mutlulukla karşıladığını dile getirdi.

Kızının televizyon izlediği sırada kampanyadan haberdar olduğunu ifade eden baba Tekçe, "Kızım bebek almak için biriktirdiği harçlığını bu kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Oyuncak hayat kurtarmıyor ama belki onun bu katkısı birilerin hayatını kurtarabilir düşüncesiyle böyle bir kampanyaya katıldık. Bu süreçte oyuncak önemli değil, bu mücadeleye destek olmamız gerekir. Oyuncakları sonra da alabiliriz, ama giden hayatları geri getiremeyiz." dedi.

10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Demet Şener Seren Serengil Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: 10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:08:55. #1.14#
title