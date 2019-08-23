"10. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği"

23.08.2019 16:51

Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği başladı.

Kumaş artıklarının birleştirilmesiyle, kıyafetten masa örtüsüne kadar el işi ürünlerinin hazırlandığı kırkyama yöntemi hakkında bilgi ve beceri paylaşımı amacıyla düzenlenen şenlik boyunca, 10 sergi açılacak.

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Güney Kore, Japonya, İspanya, Makedonya ve Mısır'dan 101 kırkyama ustası katılıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılışında, insanlığın geçmişindeki sanatçıların izlerinin asla inkar edilemeyeceğini belirterek, insanlığın güzel geleceğinde de sanatçıların payı olacağını söyledi.

Oğuz, pek çok ülkenin birçok nedenle sanatçılara kendilerini rahatça ortaya koyabileceği imkanları veremediğini dile getirerek, Türkiye'de sanatçıların kendilerini ifade etmede öncü rol üstlendiğini anlattı.

Kendilerinin de Türkiye olarak imzaladıkları sözleşmeyle sanatçıların eserlerinin dünyada kolayca dolaşımını desteklediklerini belirten Oğuz, "Kırkyama ihtiyaç ve tasarruftan doğmuş olsa da bugün artık bir sanat alanı olarak dünyada çok iyi tanınan, çok nitelikli, çok özgün bir sanat alanı haline geldi. Ama onun ihtiyaçtan doğma kökenini unutmayalım. İnsanlık şu anda bir lokma ekmeğe, bir yudum suya ihtiyaç duyan bölgelere sahip." diye konuştu.

Oğuz, dünyada açlık çeken ülkeler bulunduğunu anlatarak, "Afrika yanı başımızda. Kırkyamayı yaparken kırk defa Afrika'daki açlar gibi insanlığın gece bir lokma yemek yemeden uykuya dalmak zorunda kalan çocuklarını da düşündüğümüzü hissettirmeliyiz. Kırkyamaya atılan her dikiş her nakış biraz da böyle bir duyguya sahiptir." ifadesini kullandı.

Gölcük Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu da sanatla iç içe yaşadıklarını dile getirerek, yaşadıkları coğrafyanın medeniyet ve kültürün biriktiği bir hazine olduğunu söyledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise Gölcük'ün sanat, spor ve kültürle anılmasını istediklerini belirterek, bunun için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

İlçede ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Sezer, kültürlerinin yaşatılmasını çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından şenlik açılışı gerçekleştirilirken emeği geçenlere Sezer tarafından plaket takdim edildi.

Şenlik, 25 Ağustos pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA