10 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
10 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
10.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 07:09
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Payitaht Abdülhamid
00:45 Kalk Gidelim
03:05 Elimi Bırakma
05:55 Yiyeceğin Serüveni
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:20 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:35 Sağlıklı Mutfak
07:05 Sağlıklı Mutfak
07:35 Osmanlı Tokadı
08:05 Osmanlı Tokadı
10:15 Tozkoparan
11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:55 Elimi Bırakma
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Yeşil Yol
23:15 Soru Küpü
Kaynak: InterSinema.com