10 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 10 Temmuz 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Yüksek Sosyete 01:30 İşler Güçler 02:30 Yüksek Sosyete 02:50 Dolunay 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Eyvah Eyvah 3 20:00 Soygun 21:45 Soygun 22:30 Eyvah Eyvah 3 23:30 Medcezir Kaynak: InterSinema.com