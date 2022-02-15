10 rekatlık Receb ayı 15. gece namazı nasıl kılınır? Recep ayının 15. gecesinde kılınacak olan 10 rekatlık namaz ve tarifi, hangi sureler okunur?

Recebi Şerifin 15. gecesinde kılınacak olan 10 rekatlık namaz ve kılınışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RECEB AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre. Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEP AYININ 15. GECESİ KILINACAK OLAN 10 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

Recebin 15. gecesi 2 farklı 10 rekatlık namaz mevcuttur. Tarifleri aşağıdaki gibidir:

(10 REKATLIK NAMAZ)

1-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : "Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir."

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

Rekatlara göre okunacaklar:

1. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

2. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

3. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

4. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

5. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

6. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

7. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

8. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

9. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

10. rekatta : 1 Fatiha + 30 İhlas Suresi

Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir.

(10 REKATLIK 2. NAMAZ)

2-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır. Selam verip namazı bitirince 100 defa:

'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.

(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)

Rekatlara göre okunacaklar:

1. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

2. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

3. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

4. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

5. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

6. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

7. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

8. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

9. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

10. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

Namaz bitince 100 kere 'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim' okunur.

RECEP AYININ 15. GECE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bu namazlar bugün 15 Şubat akşam namazından sonra kılınabilir. Recebin 15. gecesi 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

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