10 Ocak İdareciler Günü
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10 Ocak İdareciler Günü

10.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:32
10 Ocak İdareciler Günü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Türkiye'de ve görev yaptıkları yerin büyüyüp gelişmesi, kalkınması, vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru, güvenliği, esenliği ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir azim, özveri ve sorumluluk bilinciyle hizmet eden mesai arkadaşlarının gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Vali Mustafa Tutulmaz, mesajında, şunları kaydetti:

"Güzel yurdumuzun her bir yerinde, güçlü, büyük Türkiye yolunda, aziz milletimize, eşit, adil ve şeffaf bir şekilde en iyi ve kaliteli hizmetleri sunmak, kamu düzenini tesis etmek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yürütülen yatırımları takip etmek, devletimizin sıcak yüzüyle, halkımızın nabzını tutarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun her daim yaşatılmasını temin etmek, evrensel temel hak ve özgürlüklerin hassasiyetle korunması ve demokrasimizin gelişmesi yolunda önemli görevler yapmakta ve bu görevlerini başarıyla yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, devletimiz ve vatandaşlarımız arasındaki bağı her zaman güçlendirerek, ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda gelişimine katkı sunmak için özveriyle, fedakarca çalışan meslektaşlarımızın '10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyor, ebediyete irtihal etmiş tüm idarecilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, saygılar sunuyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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