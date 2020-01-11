11.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:51

Muş Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kentteki bir restoranda gerçekleşen etkinlikte konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilerin gününü kutlayarak, "Basın ifade özgürlüğünün kullanıldığı araçlardan çok önemli biridir. Basın etik kuralları çerçevesinde görevlerini icra eden ve toplumun her kesiminin duygularına tercümanlık yapan basın mensuplarımızın özel günlerini tebrik eder, çalışma hayatlarında başarılar dilerim." dedi.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey da meslektaşlarının gününü kutladı.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı Hasköy, Belediye Başkanı Hikmet Karayel, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA