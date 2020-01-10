10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

10.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:22
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı , Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü 'i ziyaret etti.?

Aktaş, ziyaretinde Gültekin ve ekibinin, 'nü kutladı.

Gültekin de Aktaş'a teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkan Yardımcıları Metin Turan ve Ali Yıldız da Osman Aktaş'a eşlik etti.

Kaynak: AA
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