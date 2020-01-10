10.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:22

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.?

Aktaş, ziyaretinde Gültekin ve ekibinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gültekin de Aktaş'a teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkan Yardımcıları Metin Turan ve Ali Yıldız da Osman Aktaş'a eşlik etti.

Kaynak: AA