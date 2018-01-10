AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk gazeteciliğinin 15 Temmuz'da sergilediği milli duruşuyla, dünya gazeteciler listesinde şeref mertebesinin en üstüne ismini yazdırdığını bildirdi.

Aydemir, düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü kutladı.

10 Ocak dışında gazeteciliği ifade eden başka bir tarih daha olduğunu belirten Aydemir, "Türk gazeteciliğinin zirve bulduğu zaman dilimi, 15 Temmuz. 15 Temmuz, ihanet senaryosunun hayat buldurulmaya çalışıldığı bir zaman dilimidir. Milletimiz topyekün bu ihanete karşı kıyam hali sergiledi. Ancak milleti uyaran çok önemli bir etki gazetecilikti." dedi.

Türk gazeteciliğinin 15 Temmuz'da sergilediği milli duruşuyla, dünya gazeteciler listesinde şeref mertebesinin en üstüne ismini yazdırdığını vurgulayan Aydemir, gazetecilerin hakkı ve adaleti dillendiren, haksızlığa sütunlarında asla yer vermeyen kişiler olduğunu kaydetti.

Aydemir, "Türkiye'de bunu kahir ekseriyetiyle icra eden gazeteciler var. Ancak bunun aksi istikametine düşenler de olmuştur. İfade özgürlüğünü kılıf yaparak, gazetecilik mesleği ile uzak yakın ilgileri olmamasına rağmen, o etiketi kullanıp toplumu etkilemeye çalışanlar da var. Milli olana karşı duruş sergilemeyi, milli menfaatlere halel getirmeyi gazetecilik zannedenler asla gazeteci değildir." diye konuştu.

AK Parti'li Aydemir, 2002 yılından bugüne kadar, "AK anlayışın" basın sektörü üzerinde geliştirdiği iyileştirici çalışmaların birebir şahidi olduğuna işaret ederek, "Değerlerimizi, mukaddeslerimizi, Rabiamızı koruyan hassasiyetinizin devam edeceğini, ülkemizde cereyan eden nahoş halleri sütunlarınıza, sayfalarınıza milli ve yerli hassasiyetle aktaracağınızı biliyor, hususen FETÖ imansızları, PKK ve şürekaları gibi vatana kasteden bütün hainlere karşı 15 Temmuz'daki duruşunuzun devam edeceğine olan inancımızı belirtiyorum." değerlendirmesini yaptı.