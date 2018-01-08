AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eri, mesajında, gazetecilik mesleğinin meşakkatli ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında yer aldığını belirti.

Halkın taleplerine öncülük eden gazetecilerin her anlamda vatandaşın ve kamuoyunun gözü kulağı olduğunu kaydeden Eri, şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı anlamda etkileşime bağlı olarak taşıyan ve aktaran basın mensuplarıdır. Bu yüzden Mardin'in giderek gelişen kent kimliğinde basınımızın önemli bir yeri vardır. Bu anlamda basınımız ile kurulacak birlikteliklerinin Mardin'i ve Mardin basınını hedefe ulaştıracağını düşünüyorum."