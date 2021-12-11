10. Malatya Uluslararası Film Festivali Başladı

MALATYA (Habermetre) - Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle 10'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" başladı.

14 Aralık'a kadar sürecek 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü Haydar Işık üstlenirken, ulusal uzun metraj jüri başkanlığını Murat Saraçoğlu, belgesel film jüri başkanlığını Coşkun Aral, kısa film jüri başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapıyor.

Festival açılış programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sinemayı ve sinema sanatçısını önemsediklerini belirterek, " Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki temasını; bu sene UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine giren "Aslantepe" olarak belirlendi. Sinema, milletlerin değerlerinin oluşturulmasında, toplumun kanalize edilmesinde ve dünya insanlığına yön vermesinde çok güzel bir iletişim ve etkileşim ürünüdür. Sinemayı önemsiyoruz, sinema sanatçısını da önemsiyoruz. Önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olmasıdır. Üç temel kategoride, belgesel, uzun metrajlı film ve kısa metrajlı film kategorilerinde ödül düzenlendi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise sanatın önemine değinerek, " Festivalin medeniyetten kurulduğu topraklarda yapılması çok anlamlı. Her geçen gün film festivalimizle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Malatya Türkiye'nin en önemli sanatçılarını yetiştirmiş bir yer. Hepimize düşen en önemli görev sanatın yükselmesini sağlamak" şeklinde konuştu.

Malatya Uluslararası Film Festivali, yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanı sıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzurevi gösterimleri gibi etkinliklerle de 5 gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne bu yıl 27 uzun metrajlı, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaptı. Uzun Metraj Yarışması için 10 film seçildi. "Ali'nin Tabiatı" (Levent Çetin), "Bembeyaz" (Necip Çağhan Özdemir), "Bir Düş Gördüm" (Murat Çeri), "Çatlak" (Fikret Reyhan), "İçimdeki Kahraman" (Sinan Sertel), "İki Şafak Arasında" (Selman Nacar), "Koridor" (Erhan Tahhuşoğlu), "Kumbara" (Ferit Karol), "Lacivert Gece" (Muhammet Çakıral) ve "Sardunya" (Çağıl Bocut), 125 bin TL ödüllü En İyi Film kategorisinde yarışacak.

Açılış konuşmalarının ardından bu yıl yaşam boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Turgay Tanülkü ve Selma Güneri'ne ödülleri takdim edildi. Bu yıl Emek Ödülü'ne layık görülen Metin Devrim, Sırma Bradley'e takdim edildi. Türk Sinemasına Katkı Ödülü ise Sükrü Avşar'a takdim edildi.

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