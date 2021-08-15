10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Haberler | Güncel

10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak Kayseri'de 10 ile 13. yüzyıl arasında oluştuğu tahmin edilen kilise ile tünellerin yer aldığı ve yaklaşık uzunluğu 10 kilometre olan Erdemli Vadisi'nde ilk kazı çalışmaları başlayacak.

10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak

KAYSERİ - Kayseri'de 10 ile 13. yüzyıl arasında oluştuğu tahmin edilen kilise ile tünellerin yer aldığı ve yaklaşık uzunluğu 10 kilometre olan Erdemli Vadisi'nde ilk kazı çalışmaları başlayacak.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesinde Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan ve şehir merkezine 69 kilometre uzaklıkta olan kanyon şekilli Erdemli Vadisi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun kazı çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Coşkun, sosyal medya hesabından Erdemli Vadisi'nin fotoğrafını da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Kaya oyma yapılarıyla öne çıkan Kayseri Erdemli Vadisi. Önümüzdeki yıl müzemizle ilk kazı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak
10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak
10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak
10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Şahan Gökbakar Burcu Esmersoy
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:38:25. #1.15#

title