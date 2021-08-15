10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak

10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak Kayseri'de 10 ile 13. yüzyıl arasında oluştuğu tahmin edilen kilise ile tünellerin yer aldığı ve yaklaşık uzunluğu 10 kilometre olan Erdemli Vadisi'nde ilk kazı çalışmaları başlayacak.

10 kilometrelik Erdemli Vadisi için kazı çalışmaları başlayacak

KAYSERİ - Kayseri'de 10 ile 13. yüzyıl arasında oluştuğu tahmin edilen kilise ile tünellerin yer aldığı ve yaklaşık uzunluğu 10 kilometre olan Erdemli Vadisi'nde ilk kazı çalışmaları başlayacak.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesinde Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan ve şehir merkezine 69 kilometre uzaklıkta olan kanyon şekilli Erdemli Vadisi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun kazı çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Coşkun, sosyal medya hesabından Erdemli Vadisi'nin fotoğrafını da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Kaya oyma yapılarıyla öne çıkan Kayseri Erdemli Vadisi. Önümüzdeki yıl müzemizle ilk kazı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç