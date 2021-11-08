10 Kasım tatil mi? 10 Kasım'da bankalar, eczaneler açık mı?

Har yıl 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümünde Türkiye'de çeşitli törenlerle yad edilir. Bu yıl da saat 9:05'te tüm Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk 83. ölüm yıldönümünde anılacak. Peki 10 Kasım hangi güne geliyor? 10 kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da Okullar açık mı? öğrenciler bu soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

10 KASIM'DA BANKALAR, ECZANELER AÇIK MI?

Gazi Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü olan 10 Kasım bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım resmi tatil değildir. Dolayısıyla üniversiteler, okullar, bankalar, eczaneler, devlet daireleri normal mesai saatleri içerisinde açık olacak.

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