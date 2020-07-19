10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
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10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili Güney Kore'de yeni bir araştırma yapıldı. Bilim insanlarının koronavirüs hastası ve temas ettikleri 59 bin 73 kişinin takibiyle yürütülen çalışmada, 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19 daha çok bulaştırdığını belirtti.

10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
19.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:36

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana dek 605 binin üzerinden insan yaşamını yitirdi, 14 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları aralıksız devam ederken, Güney Kore'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmada, 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi.

VİRÜSÜ BULAŞTIRMA ORANI YÜZDE 18,6 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Güney Kore'de 5 bin 706 Kovid-19 hastası ve temas ettikleri 59 bin 73 kişinin takibiyle yürütülen çalışmanın bulguları, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin internet sitesinde yayınlandı. Koronavirüs hastalarının evde temas ettikleri kişilerin ortalama yüzde 11,8'inin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, bu oranının yaşları 10 ila 19 olan hastalarla yaşayanlarda, yüzde 18,6 olarak tespit edildiği belirtildi.

10 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BULAŞTIRMA ORANI DÜŞÜK

Çalışmada incelenen gruplar arasında, koronavirüsün evde en yüksek bulaşma riskinin, bu yaş aralığındaki çocuklardan kaynaklandığı vurgulandı. Uzmanlar, 10 yaşından küçük çocukların Kovid-19'u bulaştırma oranının ise en düşük olduğunu belirtti ancak okullar açıldığında bu durumun değişebileceği uyarısında bulundu.

Birçok ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve derslerin nasıl yürütüleceği konusunda tartışmalar sürüyor.

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