10 Haziran bugünkü Kabine Toplantısı neden ertelendi? Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 Haziran bugünkü Kabine Toplantısı neden ertelendi? Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?

10 Haziran bugünkü Kabine Toplantısı neden ertelendi? Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün yapılması planlanan ve maske ile pazar yasağının görüşüleceği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Peki, 10 Haziran bugünkü Kabine Toplantısı neden ertelendi? Kabine Toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde.

Kabine Toplantısı normalde bugün 10 Haziran Perşembe günü yapılacaktı. Fakat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle toplantı sonraki tarihe ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi? Kabine Toplantısı hangi güne ertelendi? Kabine Toplantısı hangi tarihe ertelenmiştir?

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? NEDEN ERTELENDİ?

Bugün yapılması planlanan ve maske ile pazar yasağının görüşüleceği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi programı nedeniyle pazartesi yapılması beklenen Kabine toplantısı bugüne alınmıştı. Ancak CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini açıkladı. Öte yandan mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi 2021 tarihine ertelendi.

10 Haziran bugünkü Kabine Toplantısı neden ertelendi? Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman?

CUMHURBAŞKANI BRÜKSEL'E GİDECEK

Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

GENEL DURUMA BAKILACAK

21 Haziran'da toplanacak olan Kabine'nin en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

PAZAR KISITLAMASI KALDIRILABİLİR

Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı toplantının ardından belli olacak. Kulisler, pazar kısıtlamasının kaldırılacağını konuşuyor.

MASKESİZ GÜNLERE BİRAZ DAHA VAR

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek. Bu konu için aşılamada biraz daha yol katedilmesi gerektiği yönünde düşünceler ağırlık kazanıyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
10 Haziran bugünkü Kabine Toplantısı neden ertelendi? Bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:18:51. #1.14#

title