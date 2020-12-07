10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti

Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut'un ailesinden 4 kişi 10 gün içinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ercan Yakut'un annesi Hacı Zümrete Yakut, ablası Hacı Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amca oğlu Abdüsselam Akbaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

"BİZİM YÜZÜMÜZDEN KİMSENİN CANI YANMASIN"

Koronavirüse karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet eden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz farkında olmadan annem bir sabah rahatsız olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük. Koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldızım vefat etti. En son amca oğlum vefat etti. Koronavirüsten ailemden 4 kişi 10 günde vefat etti. Bu hastalığa karşı tedbirli olmamız lazım, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimizi koruyalım kurallara uyalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER