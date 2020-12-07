10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti

07.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:52

Bursa'da Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut'un annesi, ablası, baldızı ve kuzeni 10 gün içinde koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi. Yakut "Ailemden 4 kişi vefat etti, dikkatli olmak lazım. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut'un ailesinden 4 kişi 10 gün içinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ercan Yakut'un annesi Hacı Zümrete Yakut, ablası Hacı Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amca oğlu Abdüsselam Akbaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

"BİZİM YÜZÜMÜZDEN KİMSENİN CANI YANMASIN"

Koronavirüse karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet eden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz farkında olmadan annem bir sabah rahatsız olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük. Koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldızım vefat etti. En son amca oğlum vefat etti. Koronavirüsten ailemden 4 kişi 10 günde vefat etti. Bu hastalığa karşı tedbirli olmamız lazım, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimizi koruyalım kurallara uyalım" dedi.

10 içinde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti
10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samatta Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:52:13. #1.15#
title